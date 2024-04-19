Xiaomi запускает новые телевизоры Redmi с 4K экранами по ценам, сопоставимым с смартфонами.

Компания Xiaomi объявила о выпуске новой линейки телевизоров Redmi Smart TV 2025, которые выделяются сочетанием высококачественного 4K изображения и доступной стоимости, аналогичной ценам современных смартфонов. В ассортимент входят модели A50, A55, и A65 с экранами различной диагонали, причем каждая из них предлагает объем оперативной памяти, сопоставимый с топовыми моделями на рынке, но по более привлекательной цене. Первыми новинки поступят в продажу в Китае, но также предполагается их скорое появление на рынке России.

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Цены на телевизоры в Китае начинаются от 18 тысяч рублей и доходят до 29 тысяч рублей, делая их доступными для широкой аудитории. Основное отличие между моделями касается лишь размера экрана, в то время как их технические характеристики, включая 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, идентичны. Это ставит новую серию в один ряд с более дорогими альтернативами по памяти.

Дисплеи телевизоров поддерживают 4K разрешение и адаптивную частоту обновления до 120 Гц, что делает их подходящими для использования в видеоиграх. Однако, в соответствии с бюджетным сегментом, аудиосистема ограничена двумя 10-ваттными динамиками, хоть и с поддержкой технологии DTS для улучшения звука.

Несмотря на интересные характеристики, до сих пор не ясно, будут ли российские магазины включать эти телевизоры в свой ассортимент. Тем не менее, они уже доступны на некоторых известных маркетплейсах, что может свидетельствовать о возможном их поступлении в традиционную розницу в будущем.