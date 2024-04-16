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Китайский техногигант Haier активизировал поиск талантливых российских разработчиков для создания уникальной операционной системы для своих умных телевизоров. Это движение является ответом на угрозу ограничений доступа к Android TV от Google, что может стать реальностью из-за международных санкций.
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В свете этих вызовов, Haier объявил о вакансиях для ключевых позиций в проекте Evo TV — амбициозном начинании, направленном на сбор и предоставление контента от российских стриминговых сервисов через собственные телевизоры. Это показывает стремление компании к самостоятельности и независимости от зарубежных платформ, в частности Google TV.
Руководство Haier видит в этом не только способ избежать потенциальных проблем с доступом к технологиям, но и уникальную возможность для монетизации собственной операционной системы через рекламу и интегрированные сервисы.
Михаил Бурмистров из «Infoline-Аналитика» отмечает, что планы Haier могут значительно изменить расклад сил на российском рынке электроники, предоставив конкуренцию устоявшимся брендам вроде «Яндекса» и Сбера. Уже сейчас компания инвестирует в локализацию своего производства и адаптацию продукции под российские реалии, демонстрируя долгосрочные намерения укрепить свои позиции на рынке.