Китайский техногигант Haier активизировал поиск талантливых российских разработчиков для создания уникальной операционной системы для своих умных телевизоров.

Китайский техногигант Haier активизировал поиск талантливых российских разработчиков для создания уникальной операционной системы для своих умных телевизоров. Это движение является ответом на угрозу ограничений доступа к Android TV от Google, что может стать реальностью из-за международных санкций.

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В свете этих вызовов, Haier объявил о вакансиях для ключевых позиций в проекте Evo TV — амбициозном начинании, направленном на сбор и предоставление контента от российских стриминговых сервисов через собственные телевизоры. Это показывает стремление компании к самостоятельности и независимости от зарубежных платформ, в частности Google TV.

Руководство Haier видит в этом не только способ избежать потенциальных проблем с доступом к технологиям, но и уникальную возможность для монетизации собственной операционной системы через рекламу и интегрированные сервисы.

Михаил Бурмистров из «Infoline-Аналитика» отмечает, что планы Haier могут значительно изменить расклад сил на российском рынке электроники, предоставив конкуренцию устоявшимся брендам вроде «Яндекса» и Сбера. Уже сейчас компания инвестирует в локализацию своего производства и адаптацию продукции под российские реалии, демонстрируя долгосрочные намерения укрепить свои позиции на рынке.