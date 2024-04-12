Udio запустил бесплатный AI сервис для создания музыки, который позволяет любому пользователю мгновенно превращать текстовые подсказки в полноценные музыкальные треки

Стартап Udio, основанный бывшими исследователями из Google Deep Mind в конце 2023 года, представил революционный бесплатный сервис для создания музыки на основе искусственного интеллекта. Теперь любой желающий может мгновенно превратить текстовые подсказки в песни разных жанров, добавить собственные тексты и ремиксовать композиции в новых стилях.

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Используя передовые разработки в области генеративного ИИ, Udio дает возможность создавать до 1200 уникальных песен в месяц абсолютно бесплатно. Сервис не только облегчает процесс написания музыки, но и позволяет экспериментировать с различными музыкальными стилями и жанрами, предлагая пользователю генерировать две 30-секундные вариации для каждой подсказки.

Важным аспектом работы Udio является соблюдение авторских прав. В отличие от некоторых других технологий, использующих клонированные голоса артистов, сервис Udio разработан таким образом, чтобы избегать использования голосов реальных исполнителей, что подтверждается сотрудничеством со знаменитыми музыкантами.

Несмотря на прогресс в области ИИ, правовой статус произведений, созданных искусственным интеллектом, все еще остается предметом обсуждений и судебных разбирательств. В США на сегодняшний день искусство, созданное ИИ, не может быть объектом авторского права, что ставит под вопрос защиту таких музыкальных композиций.

Сервис Udio предлагает интуитивно понятный интерфейс, где можно начать с создания основной части песни, используя текстовые подсказки, затем добавить вступление и заключение. Интеллектуальный помощник предложит теги, которые помогут дать музыке нужное направление.