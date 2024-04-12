Роскомнадзор планирует внедрить искусственный интеллект в систему мониторинга интернета для ускорения и оптимизации поиска запрещенной информации.

В свете нарастающего потока информации в интернете, Роскомнадзор принимает решительные меры для усиления контроля за ее качеством. С 2024 года для отслеживания и анализа нежелательного контента будет задействован искусственный интеллект (ИИ). Этот шаг направлен на оптимизацию работы системы мониторинга ИС МИР и повышение ее эффективности.

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Задача ИИ в системе - автоматическое выявление запрещенной информации и оценка тональности материалов. С помощью новых технологий Роскомнадзор намерен сократить время, необходимое для обнаружения и обработки противозаконной информации, с нескольких часов до минут. К концу 2026 года планируется достичь способности выявлять нежелательный контент в течение одного часа с момента его публикации.

Интеграция ИИ не только улучшит механизмы контроля, но и позволит снизить затраты на содержание системы за счет сокращения необходимости в человеческом вмешательстве. Такой подход будет способствовать более эффективному использованию ресурсов и оптимизации бюджета.

Для реализации этой амбициозной задачи потребуются значительные вычислительные ресурсы. Возможное сотрудничество с крупными IT-компаниями, обладающими необходимыми мощностями, может стать ключом к успешной реализации проекта.

Ранее введенная программа для блокировки запрещенного контента уже доказала свою эффективность, и ожидается, что внедрение ИИ усилит эти результаты.



