Россия готовится к запуску беспилотных грузовиков на трассах М-12 и М-4 по поручению председателя правительства Михаила Мишустина

В России намечается новый этап развития беспилотных технологий в транспортной отрасли. По поручению Михаила Мишустина, председателя правительства, Минтранс активно прорабатывает планы по расширению экспериментального проекта по беспилотным грузоперевозкам на крупнейшие трассы страны – М-12 и М-4. Это решение следует после успешных испытаний автономных грузовиков на трассе М-11, где летом прошлого года транспортные средства КамАЗ и SberAutoTech впервые вышли на дороги, дополненные тягачами StarLine.

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Испытания беспилотников проходили под строгим контролем водителей-испытателей, готовых в любой момент взять управление в свои руки. Однако, согласно прогнозам специалистов, уже к 2025 году дороги России могут встретить полностью автономные грузоперевозки, что станет настоящим прорывом в логистике и безопасности дорожного движения.

Расширение проекта на трассы М-12 и М-4 обещает не только улучшение эффективности перевозок и сокращение времени доставки грузов, но и значительное снижение аварийности на дорогах за счет исключения человеческого фактора. Кроме того, учитывая большое количество грузовых перевозок между ключевыми регионами, внедрение автономных транспортных средств способно значительно снизить нагрузку на экологию за счет оптимизации топливного расхода.

В рамках подготовки к масштабному запуску Минфином предусматривается финансирование на развитие инфраструктуры, в том числе на М-11, для обеспечения максимально безопасного и эффективного движения беспилотного транспорта. Это включает в себя установку специализированных дорожных знаков, обновление разметки и модернизацию системы управления дорожным движением.