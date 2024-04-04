На выставке "Экспотехностраж" в Санкт-Петербурге, холдинг "Швабе" представил инновации для защиты границ и критической инфраструктуры России.

В рамках выставки "Экспотехностраж" в Санкт-Петербурге, холдинг "Швабе" из группы "Ростех" представил новаторские решения, направленные на повышение безопасности государственных границ и защиты стратегически важных объектов в России. Среди представленных технологий - передовая камера SWIR и многофункциональный оптико-электронный комплекс "Астрон-3В".

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Камера SWIR, разработка НПО "Орион", является примером высокотехнологичного применения инфракрасной имагинг-системы, способной "проникать" сквозь туман, дым и плотные атмосферные загрязнения, обнаруживая скрытые угрозы и помогая в ликвидации последствий ЧС. Вдобавок, благодаря своим уникальным характеристикам, SWIR эффективно распознает замаскированные объекты, обеспечивая дополнительный уровень безопасности.

"Астрон-3В", разработанный ОМКБ "Астрон", представляет собой технологическое чудо в сфере круглосуточного видеонаблюдения, способное обеспечить непрерывный мониторинг за государственными границами, а также защиту нефтегазовых трубопроводов и электроэнергетических магистралей от незаконного вмешательства. Особенностью комплекса является высокая разрешающая способность его тепловизионных датчиков, которые могут обнаружить человека на расстоянии до 6 км, обеспечивая оперативное реагирование на потенциальные угрозы.