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Mirakl
холдинг "Швабе" представил инновации для защиты границ и критической инфраструктуры России
На выставке "Экспотехностраж" в Санкт-Петербурге, холдинг "Швабе" представил инновации для защиты границ и критической инфраструктуры России.

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В рамках выставки "Экспотехностраж" в Санкт-Петербурге, холдинг "Швабе" из группы "Ростех" представил новаторские решения, направленные на повышение безопасности государственных границ и защиты стратегически важных объектов в России. Среди представленных технологий - передовая камера SWIR и многофункциональный оптико-электронный комплекс "Астрон-3В".

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Камера SWIR, разработка НПО "Орион", является примером высокотехнологичного применения инфракрасной имагинг-системы, способной "проникать" сквозь туман, дым и плотные атмосферные загрязнения, обнаруживая скрытые угрозы и помогая в ликвидации последствий ЧС. Вдобавок, благодаря своим уникальным характеристикам, SWIR эффективно распознает замаскированные объекты, обеспечивая дополнительный уровень безопасности.

"Астрон-3В", разработанный ОМКБ "Астрон", представляет собой технологическое чудо в сфере круглосуточного видеонаблюдения, способное обеспечить непрерывный мониторинг за государственными границами, а также защиту нефтегазовых трубопроводов и электроэнергетических магистралей от незаконного вмешательства. Особенностью комплекса является высокая разрешающая способность его тепловизионных датчиков, которые могут обнаружить человека на расстоянии до 6 км, обеспечивая оперативное реагирование на потенциальные угрозы.

#новости
Источник: www1.ru
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Акбашев Михаил
19:09
Даст он мне ссылку, не вам. Ну он же не пиздобол, верно я говорю,а Шеш??
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kaissa
19:09
Идея была именно такой. Но странным образом наоборот усилила. Не рой другому яму...
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Фартовый
19:09
Прикинь, Шеша купил 16 карт. И сразу на всех поменял прокладки. Я такого дауна первый раз вижу.
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Акбашев Михаил
19:07
мне всего лишь ссылку.
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Вадим Кудрявцев
19:05
все так -только проц там кеша мало имеет ,да и ядро другое/apu же
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Chihonya
19:04
тебе тоже, как Лехе может дать, он не жадный)
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Фартовый
19:03
Что сказать то хотел?
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Chihonya
19:00
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Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Вадим Кудрявцев
18:59
Норма все у него.Хотя я и на 5800 вроде видел нормальные резалты по записи.надо поискать.Чтот сомнения гложут какие то
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Chihonya
18:59
понятно)
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
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