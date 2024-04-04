В России разрабатывается ракетный двигатель нового поколения с ускорителем плазмы на основе магнитно-плазменного принципа, который способен значительно повысить удельный импульс и тягу для полетов в дальний космос.

Революционная разработка в области космических технологий ведется российскими специалистами из Троицкого института, входящего в научную сеть "Росатома". Уникальный прототип плазменного ракетного двигателя, строящегося на принципах магнитно-плазменного ускорения, обещает открыть новую страницу в исследовании космоса.

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В отличие от традиционных химических ракетных двигателей, новая технология обеспечивает крайне высокий удельный импульс, что является ключевым фактором для длительных космических полетов, особенно за пределы низкой околоземной орбиты. Магнитно-плазменный ускоритель, лежащий в основе двигателя, использует электрические и магнитные поля для ускорения ионизированного газа (плазмы), что обеспечивает значительно большую эффективность по сравнению с существующими системами.

Помимо увеличения тяги до 6 Н и достижения удельного импульса в 100 км/с, этот ракетный двигатель характеризуется работой в импульсно-периодическом режиме с возможностью достижения мощности в 300 кВт. Эти параметры позволят кардинально снизить время полета к далеким планетам и астероидам, а также увеличить грузоподъемность космических аппаратов.

Этот прогресс в разработке плазменных двигателей идет рука об руку с исследованиями, проводимыми в Исследовательском центре имени М.В. Келдыша (Роскосмос), где фокусируются на создании новых типов космических аппаратов с улучшенными энергетическими характеристиками и способностью изменять орбитальные параметры.