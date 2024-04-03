На выставке "Экспотехностраж" в Петербурге будет представлен новый титановый бронешлем "Барс-Л" от "НИИ стали" и "Калашникова"

На площадке выставки "Экспотехностраж", что пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 апреля, эксперты и гости смогут увидеть уникальное изделие от концерна "Калашников" - титановый бронешлем "Барс-Л". Это событие с нетерпением ожидается специалистами, так как шлем является результатом последних разработок АО "НИИ стали".

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Отличительной чертой "Барс-Л" является его изготовление из титана, что обеспечивает не только высокую защиту от пуль и осколков, но и увеличенный срок службы изделия. По защитным характеристикам новый шлем превосходит многие известные аналоги, в том числе и популярный "Эльбрус-Т", благодаря использованию инновационных материалов и технологий.

Ключевым преимуществом "Барс-Л" является его способность защищать бойца от пуль, выпущенных из автомата, что соответствует высокому классу защиты Бр2+. Эта особенность делает его идеальным выбором для задач, требующих максимальной защиты. Более того, благодаря своей конструкции и материалам, шлем обладает улучшенной защитой от различных типов осколков, даже тех, что образуются в результате дробления при взрывах.

Несмотря на то, что вес "Барс-Л" немного превышает вес схожих моделей на 100-120 граммов, это незначительное увеличение компенсируется значительными преимуществами в обеспечении безопасности и защиты. "Калашников" уверен, что как силовые структуры, так и частные пользователи, особенно оценят новый шлем за его выдающиеся защитные характеристики и надежность.