Новый бронежилет "Оберег-С", разработанный для российских сапёров, предлагает расширенную защиту и повышенную мобильность, а также оснащен системой полуносилок для экстренной эвакуации

Производственное объединение "Октава" из Тулы, входящее в структуру "Ростеха", представило инновационный бронежилет "Оберег-С". Эта модель, предназначенная для специалистов по разминированию, внедряет передовые решения в области защитной экипировки. "Оберег-С" отличается увеличенной защитной площадью и оптимизированной конструкцией для сохранения маневренности пользователя.

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Важными характеристиками новинки являются дополнительная защита области таза и бедер, что критично при работе в положении на коленях, и адаптированный воротник, совместимый с защитным шлемом. Специальный поддерживающий пояс снимает нагрузку с позвоночника, облегчая продолжительные операции по разминированию.

"Оберег-С" интегрирует уникальную систему для быстрой эвакуации пострадавших, повышая шансы на спасение в критических ситуациях. Модификация включает в себя защитные элементы, способные выдержать взрывы противопехотных мин и фрагментацию, при этом общий вес бронежилета не превышает 5 кг. Оберег-С" является важным достижением в области защиты саперов, объединяя в себе последние разработки в сфере безопасности и функциональности.