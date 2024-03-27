Рендеры будущего универсала LADA Iskra Cross, созданные на основе патентных рисунков, раскрывают дизайнерское видение новой модели.

На свет появились рендеры нового универсала LADA Iskra Cross. Взяв за основу патентные рисунки, дизайнеры представили будущую модель в уникальном свете.

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Iskra Cross обещает стать мостиком между популярными Vesta и Granta, внося в их линейку свежие идеи.

Передняя часть новинки заимствует черты у Vesta, включая фары сложной формы и детализированный бампер. Задние стойки и окна, меньше по размеру, добавляют Iskra Cross особенный облик.

Задняя часть украшена большими фонарями и контрастной вставкой, что делает дизайн завершенным.

Iskra Cross нацелена заменить Granta, представленную в 2011 году. Максим Соколов, президент АвтоВАЗа, поделился, что новая модель будет гармонично сочетать в себе черты двух предшественников. Производство планируется запустить в начале 2025 года.