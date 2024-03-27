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На свет появились рендеры нового универсала LADA Iskra Cross. Взяв за основу патентные рисунки, дизайнеры представили будущую модель в уникальном свете.
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Iskra Cross обещает стать мостиком между популярными Vesta и Granta, внося в их линейку свежие идеи.
Передняя часть новинки заимствует черты у Vesta, включая фары сложной формы и детализированный бампер. Задние стойки и окна, меньше по размеру, добавляют Iskra Cross особенный облик.
Задняя часть украшена большими фонарями и контрастной вставкой, что делает дизайн завершенным.
Iskra Cross нацелена заменить Granta, представленную в 2011 году. Максим Соколов, президент АвтоВАЗа, поделился, что новая модель будет гармонично сочетать в себе черты двух предшественников. Производство планируется запустить в начале 2025 года.