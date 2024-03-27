VK и «Ростелеком» проявляют интерес к покупке российских разработчиков операционных систем в контексте усиления импортозамещения.

В ответ на актуальные вызовы импортозамещения, лидеры российского цифрового рынка, среди которых VK и "Ростелеком", демонстрируют заинтересованность в сотрудничестве с местными производителями операционных систем. К числу возможных партнеров относятся такие компании, как "Базальт СПО", "Астра", "Ред Софт" и НТЦ ИТ РОСА, что открывает новые горизонты для развития отечественных технологий.

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"Ростелеком", уже владеющий разработчиком системы "Аврора", подтверждает свою приверженность укреплению национальной IT-инфраструктуры. Интерес к внутреннему программному обеспечению усиливается в свете государственной политики по обеспечению автономии и безопасности в информационном пространстве.

Эксперты, включая Валентина Макарова из "Руссофт", подчеркивают стратегическую значимость этого шага. Развитие собственных IT-экосистем не только соответствует требованиям безопасности, но и открывает возможности для интеграции национального ПО в производство электроники, что способствует укреплению технологического суверенитета страны.