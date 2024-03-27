Евразийская экономическая комиссия отложила введение новых правил таможенного оформления автомобилей из стран ЕАЭС до 1 апреля 2025 года.

Евразийская экономическая комиссия объявила о переносе введения новых норм таможенного оформления автомобилей из стран Евразийского экономического союза на один год. Теперь эти правила начнут действовать не раньше 1 апреля 2025 года. Решение было принято для дальнейшей проработки информационных систем и предотвращения возможных негативных последствий для бизнеса.

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В соответствии с прежними планами, с 1 апреля 2024 года импортерам автомобилей из стран ЕАЭС в Россию приходилось бы доплачивать государству все недоплаченные налоги и сборы в рамках утилизационного сбора. Это было связано с тем, что стоимость ввозимых машин часто занижалась из-за использования различных "серых" схем.

В основу новых правил войдут меры по борьбе с такими схемами, в том числе за счет введения системы управления рисками. Эта система позволит таможенным службам стран ЕАЭС более эффективно контролировать поток автомобилей, что в итоге должно было привести к увеличению стоимости "серых" автомобилей при их ввозе в Россию.