Российская компания Cognitive Pilot разработала и представила первый в мире полностью автономный и бескабинный мини-трактор, оснащенный искусственным интеллектом.

Российская компания Cognitive Pilot представила настоящий прорыв в сельскохозяйственной технике - первый в своем роде полностью автономный мини-трактор без кабины. Этот инновационный робот-трактор, оснащенный искусственным интеллектом, готовится к тестовой эксплуатации, которая начнется уже в ближайшее время.

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Денис Мантуров, глава Минпромторга России, лично ознакомился с этим уникальным агротехническим решением во время своего визита в Томскую область. Разработка робот-трактора стала возможной благодаря поддержке государства.

Поле для испытаний выбрали не случайно - это одно из фермерских хозяйств Воронежской области, где новейший беспилотный мини-трактор будет протестирован в реальных условиях работы.

По словам Антона Емельянова, управляющего партнера Cognitive Pilot, мир еще не видел подобных технологий. Мини-трактор способен выполнять широкий спектр сельскохозяйственных задач, автоматически управляемый интеллектуальной системой. Встроенные датчики не только контролируют процесс выполнения работ, но и предоставляют фермерам ценные данные для анализа и управления.