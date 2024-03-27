Чеченские инженеры разработали первый в России акустический детектор "Малик", который может обнаруживать дроны, дальномеры, лазеры и снайперские прицелы.

В Грозном, инженерами КБ "Талламхо" был создан уникальный акустический детектор "Малик", ставший первым таким устройством в России. Этот детектор способен распознавать различные типы дронов, а также тактическое оборудование, включая дальномеры, лазеры и снайперские прицелы, независимо от их рабочих частот.

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"Малик" улавливает уникальные звуковые сигнатуры, которые издают беспилотники и другое оборудование во время работы, что позволяет оперативно идентифицировать их присутствие. Разработчики создали обширную базу данных звуковых сигнатур, которая постоянно пополняется через интернет, обеспечивая актуальность и эффективность детектора.

Примечательно, что "Малик" эффективен на расстоянии до 700 метров, успешно обнаруживая действия, незаметные для человеческого уха, например, измерение расстояний с помощью дальномеров. Разработчики также рассматривают возможность расширения функционала для обнаружения инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, используемых в некоторых типах ракет.

Детектор представлен в двух вариантах: базовый для защиты стационарных объектов и "Малик-мини" для индивидуального использования военнослужащими, что может значительно уменьшить риск неожиданных атак.