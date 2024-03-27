Автомобильный завод ГАЗ, расположенный в Нижнем Новгороде, зарегистрирует товарный знак Volga по 22 классам международной классификации товаров и услуг

Автозавод ГАЗ в Нижнем Новгороде готовит почву для возвращения культового бренда Volga. Теперь Volga не только название знакомых многим автомобилей, но и официальный товарный знак, который будет представлять широкий ассортимент продукции: от автомобилей и автобусов до канцелярии, одежды и аксессуаров.

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Планы ГАЗа на этот бренд амбициозны и могут включать выпуск новых моделей автомобилей, что станет значимым событием для отечественного автопрома. Намеки на это уже давал вице-премьер Денис Мантуров, обещая новинку от ГАЗа в середине 2024 года.

Новый шильдик Volga, как показывают утечки, отличается от тех, что украшали автомобили в прошлом. Это символизирует не только возрождение знаменитого бренда, но и его эволюцию, сочетая в себе уважение к истории и стремление к инновациям.

Губернатор Глеб Никитин выразил надежду на возрождение производства автомобилей под собственными брендами в Нижегородской области, что подчеркивает значимость этого шага для региона.