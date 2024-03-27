На выставке "Фотоника-2024", "Росэлектроника" впервые продемонстрировала свежую серию оптических инфракрасных фильтров "Аметист-ИК"

На площадке выставки "Фотоника-2024", "Росэлектроника" впервые представила публике свою новинку - серию инфракрасных фильтров "Аметист-ИК". Эти устройства нашли свое применение в различных сферах - от оборонной промышленности до гражданского приборостроения и видеотехники.

реклама

Инновационные "Аметисты-ИК" выделяются удобством установки на любые объективы и способностью обеспечивать высококачественное изображение в самых сложных условиях - в тумане, сумерках, обеспечивая видимость от 2 до 20 мкм. К тому же, фильтры гарантируют долговечность своей работы до 15 лет и стойкость к экстремальным температурам от -60 до +70 градусов Цельсия.

Созданные с целью заменить зарубежные аналоги от компаний Spectrogon, Andover и Edmund Optics, "Аметисты-ИК" обещают стать надежным инструментом в арсенале отечественных технологий.

За разработку и выпуск этой передовой линии фильтров отвечает санкт-петербургский НИИ "Гириконд", входящий в состав "Росэлектроники".