Новый завод в Калининграде: эра электромобилей ближе, чем кажется

Калининград готовится к большим переменам в сфере транспорта. Соглашение между Росатомом и компанией "Автотор" открывает двери к будущему электрического транспорта в регионе. На территории местного автозавода появится новый цех. Его площадь составит 1500 квадратных метров, а его задача — выпускать до 10 тысяч батарей для электротранспорта каждый год.

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Это место станет колыбелью для электронных компонентов, управляющих блоков и батарейных модулей, работающих на литий-ионной технологии. Каждая батарея пройдет через строгие испытания, чтобы убедиться в ее надежности и безопасности. Запуск производства запланирован уже на начало 2025 года.

Александр Сорокин из "Автотора" поделился, что этот проект — не просто новый шаг для компании, но и важный вклад в развитие всей индустрии электромобилей в регионе. Завод не только будет производить батареи, но и станет основой для будущего выпуска самых электромобилей.