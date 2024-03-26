Группа ученых из Сингапура разработала микроэлектронное устройство на основе магнитных вихрей, скирмионов, которое обещает революцию в создании сверхбыстрых и энергоэффективных компьютеров.

Исследователи из Сингапура представили уникальное микроэлектронное устройство, работающее благодаря магнитным структурам, называемым скирмионами. Это открытие может кардинально изменить подход к созданию компьютеров, сделав их намного быстрее и экономичнее по энергопотреблению.

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Скирмионы - это своего рода магнитные вихри, размером в несколько нанометров, которые могут служить в качестве ультрабыстрых переключателей, потребляя при этом минимальное количество энергии. Использование скирмионов в новом устройстве позволяет уменьшить энергопотребление на порядки по сравнению с текущими технологиями.

Такой подход может значительно улучшить работу систем искусственного интеллекта, которые требуют быстрой обработки огромного количества данных. В эпоху, когда потребление электроэнергии информационно-коммуникационными технологиями продолжает расти, предложенное решение выглядит особенно актуальным.

Ключевым достижением сингапурских ученых стало создание устройства, способного не только распознавать состояния скирмиона, но и электрически переключать их. Это открывает новые горизонты для использования скирмионов в практических вычислительных системах.

Устройство изготовлено с применением традиционных материалов и технологических процессов, что облегчает его интеграцию в существующие микропроцессорные платформы. Авторы исследования стремятся найти партнеров среди ведущих производителей для дальнейшего развития и внедрения этой перспективной технологии.