Новая схема мошенничества в интернете: атака на абонентов операторов связи

Интернет-пользователей охотно настигает новый вид мошенничества, нацеленный на клиентов известных телекоммуникационных сервисов. Аферисты организуют отправку ложных оповещений, которые информируют о якобы существующей необходимости подтверждения личных данных через поддельные веб-страницы, мимикрирующие под легитимные ресурсы операторов и портал "Госуслуг". Жертв просят ввести данные для входа в систему "Госуслуг", тем самым давая преступникам возможность доступа к конфиденциальной информации.

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Предлогом для такой "проверки" со стороны мошенников служит утверждение о замеченных ошибках или пропусках в абонентской информации, хранящейся в базе данных оператора. Эксперты подчеркивают, что хотя проведение верификации данных новыми клиентами является обычной практикой для операторов, запросы на ввод личных данных через сторонние ресурсы никогда не используются в официальной коммуникации.

Как указывают в Angara Security, специализирующейся на вопросах киберзащиты, подобные атаки создают угрозы не только для конечных пользователей, но и наносят урон репутации операторов, снижая лояльность клиентов и эффективность маркетинговых активностей.