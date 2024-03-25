Россия продлевает эксперимент по маркировке импортного алкоголя до 2026 года, расширяя его действие на 11 регионов

Президент Владимир Путин подписал законодательный акт о продолжении эксперимента по применению федеральных спецмарок к импортному алкоголю. Нововведение, которое изначально стартовало в июне 2022 года, теперь будет действовать до конца мая 2026 года. Инициатива, поддержанная Госдумой и Советом Федерации, расширяет географию эксперимента до 11 регионов России, включая крупные города и экономически значимые области.

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Данный эксперимент был запущен с целью оптимизации процесса маркировки импортного алкоголя, которая ранее осуществлялась за рубежом до момента ввоза продукции в Россию. Такая практика создавала дополнительные сложности и риски для импортеров, связанные с необходимостью строить сложные логистические схемы и обеспечивать дополнительное страхование.

Продление эксперимента предоставляет возможность не только упростить процесс маркировки за счет переноса операций на российскую территорию, но и минимизировать риски, связанные с потенциальным отказом западных стран проводить маркировку российского импортного алкоголя.

В связи с этим, министр финансов Антон Силуанов выступил с предложением разработать законопроект, который бы вообще запретил маркировку импортного алкоголя за пределами РФ и полностью перенес эту функцию на российскую территорию.