В Европе фиксируется рост цен на газ в ответ на недавнее террористическое нападение в Москве и повышенную напряженность в регионе, а также из-за проблем с поставками сжиженного природного газа из США

ФОТО: BULKIN SERGEY/GLOBALLOOKPRESS

В текущей экономической обстановке Европы цены на газ показывают восходящую динамику, отчасти подталкиваемую недавними событиями в столице России и рядом других факторов, вызывающих беспокойство на энергетическом рынке. В частности, на рынке Великобритании и Нидерландов зафиксировано заметное повышение стоимости этого ключевого ресурса.

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Аналитические оценки, представленные специалистами из Auxilione и Engie EnergyScan, свидетельствуют о том, что нарастание напряженности в восточноевропейском регионе, агрессивные действия в сфере энергетики и последствия теракта в московском "Крокус Сити Холле" оказали влияние на стабильность и прогнозируемость рынка.

В добавление к вышеупомянутым факторам, технические неполадки на американском заводе Freeport LNG усиливают тревогу среди европейских поставщиков и потребителей газа. Остановка ключевых установок и задержки в восстановлении их работы создают дополнительные риски для обеспечения Европы сжиженным природным газом.

Несмотря на относительно высокие запасы газа в европейских хранилищах, что обычно является фактором, снижающим ценовое давление, текущие обстоятельства не позволяют рынку рассчитывать на значительное падение цен. Уровень наполнения хранилищ, по данным Gas Infrastructure Europe, находится на отметке в 59,2%, что подчеркивает потенциал для сдерживания ценовых колебаний.



