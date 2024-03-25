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Mirakl
В России внедряют биометрическую регистрацию в отелях для упрощения процедуры заселения
С 2024 года российские граждане смогут воспользоваться биометрической идентификацией для заселения в гостиницы и другие туристические объекты.

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Со второй половины 2024 года в России начнется новая эра в сфере гостиничного обслуживания. По заявлению представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, граждане смогут заселяться в отели и другие объекты размещения, такие как санатории, дома отдыха и кемпинги, используя биометрическую идентификацию. Данное нововведение направлено на максимальное упрощение процедуры регистрации постояльцев, сокращая время ожидания и бюрократические процедуры.

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Эта система биометрической регистрации позволит гостям получать доступ к номерам, минуя традиционную процедуру предъявления паспорта на рецепции. Регистрация будет происходить через специализированные планшеты или терминалы самообслуживания, расположенные в лобби учреждений, что существенно сократит время заселения.

Для использования данной услуги гражданам потребуется предварительно сдать свои биометрические данные. Сделать это можно в любом из 12 тысяч отделений банков, распространенных по всей стране. Зарегистрированные биометрические данные будут храниться в защищенной базе, обеспечивая конфиденциальность и безопасность личной информации клиентов.

Постановление о введении биометрической регистрации в гостиничном секторе уже утверждено правительством РФ, что подчеркивает стремление страны к цифровизации и повышению уровня сервиса в туристической отрасли.

#новости
Источник: www1.ru
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