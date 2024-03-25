В Чехии на АЭС «Темелин» был временно остановлен один из энергоблоков из-за проблем с системой технического водоснабжения.

В Чехии на южной атомной станции «Темелин» временно прекратил работу один из энергоблоков. Причиной стала поломка в системе технического водоснабжения, необходимого для охлаждения реактора. Инцидент затронул лишь один из двух работающих на станции блоков, второй продолжает функционировать в штатном режиме.

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АЭС «Темелин», чье строительство началось еще в период совместных соглашений между СССР и Чехословакией, была завершена с участием российских экспертов в начале 2000-х годов. Эта станция, наряду с АЭС «Дукованы», сегодня является ключевым элементом энергетической системы Чехии. Стоит отметить, что обе станции долгое время использовали российское ядерное топливо от компании ТВЭЛ.

Однако недавно было объявлено о скором переходе чешских атомных станций на американское ядерное топливо от компании Westinghouse. Этот шаг станет изменением в энергетической политике страны и начнет действовать осенью 2024 года.

Текущая остановка энергоблока на АЭС «Темелин» вызвана необходимостью ремонта одной из заслонок системы водоснабжения, которая играет критически важную роль в процессе охлаждения реактора. Команда специалистов уже приступила к устранению проблемы, чтобы в кратчайшие сроки восстановить полную работоспособность станции.