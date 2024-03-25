«Севмаш» впереди будущего: революционная модернизация цехов задает новые стандарты

На судостроительном предприятии «Севмаш», ключевом игроке в отрасли создания атомных субмарин, активно разворачивается масштабная программа по обновлению производственных мощностей. В центре внимания — модернизация ключевых участков, включая гальванический и лакокрасочный цеха, что обещает значительно улучшить технологический процесс.

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Гальванический цех обзавелся новейшим вентиляционным оборудованием, в основе которого лежит полипропилен — материал, выбранный за его превосходные характеристики. Полипропилен обладает выдающейся прочностью и способен выдерживать агрессивное химическое воздействие, что делает его идеальным для использования в условиях интенсивной эксплуатации. Его долговечность, срок службы которого может превышать три десятилетия, обеспечивает надежность и устойчивость производственных процессов на долгие годы.

Обновление не обошло стороной и технологическую линию: установлены современные участки для ультразвуковой очистки, инновационного хромирования, высокоточного твердого и электроизоляционного анодирования, а также передового химического никелирования. Эти технологии позволяют добиваться высшего качества обработки изделий, что напрямую влияет на надежность и долговечность конечной продукции.

Лакокрасочный участок тоже претерпел значительные изменения: введены в эксплуатацию современные окрасочные кабины с закрытой системой, оборудованные сушильными камерами, что гарантирует высокое качество покрытия и его экологичность. Дополнительные установки для сушки на воздухе способствуют ускорению процесса подготовки продукции к дальнейшим этапам сборки.