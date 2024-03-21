Россия разрабатывает меры по усилению безопасности нефтеперерабатывающих заводов, в том числе планируется использование зенитных комплексов «Панцирь» для защиты от воздушных угроз.

В ответ на растущие вызовы современности, Россия активно исследует пути повышения защиты своих нефтеперерабатывающих заводов. Недавние обсуждения, проходившие на высоком уровне в рамках Совета Федерации, выявили значимый интерес к использованию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в качестве защитного барьера для стратегически важных промышленных объектов.

реклама

Артем Верхов из Минэнерго РФ подчеркивает, что совместная работа с «Росгвардией» направлена на создание эффективной системы защиты, которая включает в себя не только физическую охрану, но и передовые технологии. «Панцирь», с его уникальной способностью перехватывать различные воздушные угрозы, от дронов до минометных снарядов, рассматривается как ключевой элемент этой системы.

Введение «Панцирей» не только повысит безопасность объектов ТЭК, но и обеспечит надежное функционирование инфраструктуры в условиях потенциальных угроз, поддерживая стабильность энергоснабжения страны.

Примечательно, что предложения по усилению безопасности распространяются и на возможность сбивания надзорных дронов, что ранее обсуждалось в Госдуме. Такие меры становятся актуальными на фоне участившихся случаев использования беспилотников для разведывательных и диверсионных целей.