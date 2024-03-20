На Ижевском механическом заводе, в рамках глобальной стратегии развития и совершенствования охотничьего оружия, внедряются важные изменения в конструкцию охотничьего карабина 145 "Лось". По сообщению пресс-службы завода, эти инновации представляют собой не просто технические модификации, а настоящий прорыв в создании идеального оружия для любителей охоты и спорта.

Ключевым аспектом модернизации является замена традиционной стали на более легкую и прочную алюминиевую конструкцию для затворной коробки. Это не только уменьшит вес карабина, что значительно повысит его портативность и удобство в использовании, но и придаст ему дополнительную прочность и надежность при эксплуатации в самых разнообразных условиях охоты.

Помимо этого, инженеры завода работают над расширением ассортимента совместимых боеприпасов и увеличением емкости магазина до пяти патронов. Эти изменения позволят охотникам выбирать наиболее подходящий тип патронов для различных условий охоты и повысят эффективность использования оружия.



