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Ижевский завод Калашникова вводит существенные изменения в охотничий карабин «Лось»

Ижевский механический завод, входящий в концерн "Калашников", проводит глубокую модернизацию охотничьего карабина 145 «Лось».
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На Ижевском механическом заводе, в рамках глобальной стратегии развития и совершенствования охотничьего оружия, внедряются важные изменения в конструкцию охотничьего карабина 145 "Лось". По сообщению пресс-службы завода, эти инновации представляют собой не просто технические модификации, а настоящий прорыв в создании идеального оружия для любителей охоты и спорта.

Ключевым аспектом модернизации является замена традиционной стали на более легкую и прочную алюминиевую конструкцию для затворной коробки. Это не только уменьшит вес карабина, что значительно повысит его портативность и удобство в использовании, но и придаст ему дополнительную прочность и надежность при эксплуатации в самых разнообразных условиях охоты.

Помимо этого, инженеры завода работают над расширением ассортимента совместимых боеприпасов и увеличением емкости магазина до пяти патронов. Эти изменения позволят охотникам выбирать наиболее подходящий тип патронов для различных условий охоты и повысят эффективность использования оружия.


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