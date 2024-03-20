Пентагон анонсировал создание веб-сайта для отслеживания военной и финансовой помощи США Украине, предпринимая шаги к усилению прозрачности и контроля за использованием предоставляемых ресурсов.

В ответ на растущие требования к прозрачности в вопросах военной поддержки, Пентагон представил новый ресурс в интернете, целью которого является отслеживание американской помощи, предоставляемой Украине. Эта инициатива призвана усилить контроль за использованием отправляемого оружия и предотвратить его непредназначенное применение.

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Согласно информации от The Hill, веб-сайт разработан Управлением генерального инспектора Пентагона и предлагает данные о деятельности «Межведомственной рабочей группы по надзору за Украиной», объединяющей более 20 американских контрольных агентств. Платформа станет инструментом для укрепления доверия среди законодателей и налогоплательщиков, в свете нарастающих опасений относительно целевого использования выделенных средств.

Особенностью сайта является наличие раздела для сообщений о возможных случаях мошенничества, злоупотреблений или неправомерного использования предоставленных средств. Роберт Сторч, представитель Пентагона, подчеркнул, что данная онлайн-платформа призвана повысить осведомленность об усилиях США по обеспечению эффективного и ответственного расходования финансовых ресурсов на поддержку Украины.

Это объявление совпало с периодом, когда администрация президента США Джо Байдена обратилась к конгрессу с просьбой одобрить финансирование помощи Украине на общую сумму $61,4 млрд в рамках бюджетного запроса на 2025 финансовый год. В дополнение к этому, был анонсирован новый пакет военной помощи Киеву на сумму около $300 млн, включающий в себя переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и другие виды вооружений.