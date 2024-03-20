Куба активизирует интеграцию российских карт «Мир» в свою платежную систему, перепрограммируя POS-терминалы по всей стране для их приема.

В рамках укрепления экономических и туристических связей между Кубой и Россией, островное государство начинает амбициозный проект по перенастройке своей платежной инфраструктуры. Как заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда, вскоре каждая торговая точка на острове сможет принимать к оплате российские карты платежной системы «Мир».

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Этот шаг следует за вводом в эксплуатацию карт «Мир» на Кубе в прошлом году и внедрением оплаты в рублях, что уже значительно упростило транзакции для российских граждан на острове. На текущий момент, как уточнил Гранда, уже около 20 тысяч торговых точек оснащены необходимым оборудованием для приема данных карт.

Кубинское правительство нацелено на полную интеграцию карт «Мир» в экономическую среду страны, что является частью стратегии по развитию международного туризма и расширению финансовых возможностей для иностранных посетителей.

Переход к приему карт «Мир» требует значительных усилий и времени на перепрограммирование существующих POS-терминалов, но такие шаги воспринимаются как важный элемент в стратегии укрепления экономического партнерства между Кубой и Россией.

Пока что использование карт «Мир» на Кубе принесло транзакции на сумму $2,7 млн, и ожидается, что эта цифра возрастет с увеличением числа терминалов, принимающих эти карты.

События в Армении, где большинство банков прекратили обслуживать карты «Мир», лишь подчеркивают уникальность ситуации на Кубе и стремление острова развивать финансовые отношения с Россией, несмотря на меняющуюся международную обстановку.