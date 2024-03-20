Nvidia представила новый чип Blackwell, являющийся самым мощным в мире для ИИ, с 208 млрд транзисторов.

В мире высоких технологий Nvidia совершила прорыв, представив новый чип Blackwell, который станет сердцем следующего поколения искусственного интеллекта. Этот чип обещает переопределить представления о возможностях ИИ, предлагая невиданные до сих пор мощности и скорости вычислений.

реклама

Чип Blackwell выделяется астрономическим количеством транзисторов — 208 миллиардов, что в два с лишним раза превосходит параметры предшественника, модели H100. Это не просто цифры, это новые горизонты для разработчиков ИИ, позволяющие проводить обучение моделей с невероятной точностью и скоростью.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг в своем выступлении отметил, что слияние двух процессоров Blackwell с центральным процессором Grace от Nvidia создает невиданную до сих пор вычислительную мощь, названную «суперчипом» GB200. Это сочетание открывает новые возможности для анализа огромных объемов данных, что критически важно в таких областях, как квантовые вычисления, генеративный ИИ, разработка лекарств и многое другое.

Nvidia, долгие годы стоявшая в авангарде инноваций в сфере ИИ, делает ставку на генеративный ИИ как на технологию, которая станет ключом к новой индустриальной революции. По словам Хуанга, Blackwell не просто чип; это катализатор изменений, который ускорит развитие современных технологий и поможет решить задачи, казавшиеся невозможными.

Презентация нового чипа прошла в Сан-Хосе, Калифорния, где Nvidia еще раз подтвердила свою репутацию лидера в области графических процессоров и ИИ технологий. С Blackwell компания открывает новую страницу в истории искусственного интеллекта, где скорость, мощность и эффективность поднимаются на абсолютно новый уровень.