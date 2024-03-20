Минцифры вводит новые правила продажи SIM-карт для крупнейших операторов связи, ограничивая доступ иностранцам и лицам без гражданства к покупке через онлайн-сервисы и вводя дополнительные меры идентификации

Свежие веяния на телеком-рынке: Минцифры решило затянуть гайки. Отныне, крупнейшим операторам связи предписано сократить доступность SIM-карт для определенных категорий покупателей. Крайний срок - уже 20 марта.

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Под нововведением первыми оказались иностранцы и лица без гражданства. Приобрести "симки" через цифровые сервисы, как AppSeller от Tele2, станет сложнее. Теперь, если система не удостоверится в данных покупателя "на лету", SIM-карта будет блокироваться через день. Тем, кто ранее подключился, предложат пройти процедуру верификации в салонах связи.

"Билайн" уже настроил свои системы на новый лад: регистрация SIM-карт теперь только лицом к лицу. Не подтвержденные за сутки карточки будут блокироваться. Компания подчеркивает, что следует только указаниям регулятора.

Даже более того, МТС и "Мегафон" ввели лимит на количество покупаемых SIM-карт: не более десяти за раз. Это касается всех покупателей, без исключения.

Такие меры, похоже, призваны усилить контроль за распространением мобильных номеров и упростить процедуру идентификации пользователей. Время покажет, как нововведения скажутся на рынке связи.