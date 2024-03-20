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Mirakl
Bloomberg: Международный валютный фонд подвергся атаке хакеров
Международный валютный фонд столкнулся с кибератакой, в ходе которой было скомпрометировано 11 электронных аккаунтов. Это первый подобный инцидент за последние 13 лет.

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Недавно стало известно о серьезном ИБ-инциденте, затронувшем Международный валютный фонд (МВФ). Впервые за последние тринадцать лет системы организации подверглись успешной хакерской атаке, результатом которой стало компрометирование одиннадцати электронных почтовых аккаунтов.

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К счастью, злоумышленникам не удалось добраться до аккаунтов руководящего звена МВФ. Отмечается, что взлом был выявлен специалистами 16 февраля, однако информация о нём стала доступна общественности лишь спустя месяц.

В связи с инцидентом в МВФ были немедленно приняты меры по минимизации последствий и укреплению защиты данных. Вспоминая 2011 год, когда организация уже сталкивалась с кибератаками, приведшими к временному прекращению связей с Всемирным банком, МВФ проявил особую бдительность.

Тогда угроза исходила от хакерской группировки, действующей в интересах отдельных государств, и была обнаружена благодаря необычной активности внутреннего обмена файлами.

#новости
Источник: ib-bank.ru
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