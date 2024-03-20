Группировка хакеров ShadowSyndicate ведет активный поиск серверов, уязвимых из-за проблемы в библиотеке aiohttp для Python (CVE-2024-23334), что позволяет обходить защиту директорий. Несмотря на выпуск исправленной версии 3.9.2, многие системы остаются незащищенными, что усиливает риски кибератак. Ситуация акцентирует внимание на необходимости оперативного обновления ПО и применения рекомендаций по безопасности.

В сфере кибербезопасности зафиксирована новая угроза от хакерской группировки ShadowSyndicate. Их цель - серверы, подверженные уязвимости в библиотеке aiohttp, называемой CVE-2024-23334. Этот недостаток библиотеки позволяет злоумышленникам обойти защиту директорий, получив тем самым доступ к критическим файлам.

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Библиотека aiohttp, написанная на языке Python, облегчает работу с асинхронными HTTP-запросами и широко используется в разработке веб-приложений благодаря своей высокой производительности.

Проблема затрагивает версии aiohttp до 3.9.1 включительно, но уже в версии 3.9.2, выпущенной 28 февраля, разработчики исправили уязвимость. Однако на практике многие серверы еще не обновились до последней версии, что делает их потенциальными целями для атак.

Уязвимость особенно опасна, когда в настройках сервера включена опция "follow_symlinks" для статичных маршрутов, что и стало причиной недоразумений. В сети уже появились демонстрационные эксплойты и детальные руководства по их использованию, увеличивая риски для необновленных систем.

Компания Cyble отметила активизацию атак на серверы с конца февраля, исходящих от определенных IP, связанных с ShadowSyndicate. С момента своего возникновения в июле 2022 года, этой группе удалось зарекомендовать себя, став причастной к распространению различных вирусных программ.

По последним данным, около 44 170 серверов все еще остаются уязвимыми для CVE-2024-23334, с наибольшим количеством в США, за которыми следуют серверы в Германии, Испании и других странах.