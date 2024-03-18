Центробанк России возобновил контроль за банковскими операциями, особенно теми, которые могут быть связаны с теневым бизнесом.

Центральный банк России в последнее время провел серию встреч с представителями крупных банков страны, входящих в топ-30 по размеру активов. На этих встречах регулятор сделал акцент на необходимости усиления контроля за финансовыми операциями, в том числе за такими, которые могут быть связаны с теневым бизнесом. Послание ЦБ было четким: мораторий на отзыв лицензий, введенный в связи с экономическими вызовами последних лет, закончился.

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Основной целью Центробанка является борьба с так называемым "серым платежным трафиком". В частности, на встречах обсуждались операции AFT и OTC, которые могут использоваться для обслуживания теневой экономики. В качестве примера недопустимой практики был приведен случай с QIWI Банком, лицензия которого была отозвана за подобные нарушения.

В ЦБ подтвердили, что их приоритетом на данный момент является борьба с высокорискованными операциями, включая эквайринг и P2P-переводы, которые могут использоваться для финансирования деятельности, запрещенной в России, такой как нелегальные азартные игры, криптовалютные операции, финансовые пирамиды и другое.

Специалисты финансового сектора отмечают, что после принятия мер против QIWI Банка, часть "серого трафика" перешла в финансовые институты Узбекистана и Таджикистана, что подчеркивает трансграничный характер проблемы.

Эксперты призывают к международному сотрудничеству в борьбе с теневыми схемами, подчеркивая, что усиление контроля в одной стране может лишь перенести проблему в другую юрисдикцию. В то же время представители финансового рынка выражают опасения, что ужесточение регулирования может осложнить работу добросовестных участников рынка и подорвать доверие к банковской системе.