В Румынии начато строительство крупнейшей в Европе базы НАТО, которое призвано укрепить военное присутствие альянса вблизи Украины и обеспечить постоянную военную структуру в регионе.

В Румынии запущен амбициозный проект по созданию наиболее масштабной военной базы НАТО на континенте, рассчитанной на размещение до десяти тысяч военных. Проект реализуется на базе уже функционирующего аэродрома «Михаил Когэлничану», расширяя его возможности до невиданных размеров. Предполагаемые затраты на строительство составляют порядка €2,5 миллиарда, что подчеркивает стратегическую значимость и масштабы начинания.

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База, охватывающая пространство в три тысячи гектар, станет не только военным, но и социальным центром, включающим жилые комплексы, образовательные и медицинские учреждения, что сделает ее полноценным местом для жизни солдат и их семей. Расширение включает строительство новых взлетно-посадочных полос и ангаров, что позволит базе принимать различные типы воздушных судов, в том числе и самые современные модели.

Геополитические аналитики отмечают, что новая база значительно усилит военное присутствие альянса в регионе, особенно в контексте продолжающейся напряженности в Восточной Европе. Дорин Попеску, эксперт в области геополитики, подчеркивает долгосрочную перспективу присутствия НАТО в данном регионе, связывая ее с продолжающимися конфликтами на юге Украины.

Работы по строительству начались с модернизации инфраструктуры, включая обновление дорожной сети и электроснабжения. Стратегическая локация базы «Михаил Когэлничану», уже играющей важную роль для НАТО, обеспечит альянсу весомый опорный пункт в Европе.



