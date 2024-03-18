Китай выступает за мир в украинском кризисе: Пекин готов к переговорам в Швейцарии

Ван Шитин, занимающий пост китайского посла в Швейцарии, раскрыл планы Пекина по возможному участию в мирных переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины. Событие, организуемое в Швейцарии, привлекло внимание китайского правительства, заинтересованного в восстановлении диалога между Москвой и Киевом. Пекин, традиционно выступающий за мирное разрешение конфликтов, ищет пути деэскалации напряженности в регионе.

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Инициатива Китая приходит на фоне смешанных реакций международного сообщества на перспективу переговоров. В то время как Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, критично отозвался о потенциале таких встреч, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис признал сложности, связанные с быстрой организацией мирной конференции, способной положить конец кризису.

Китайская сторона, подчеркивая свою приверженность миру, призывает к активизации усилий для возобновления прямых переговоров между заинтересованными сторонами. Ван Шитин выразил надежду на то, что вмешательство Пекина поможет смягчить напряженность и проложить путь к мирному разрешению длительного конфликта, сохраняя при этом интересы всех участников.