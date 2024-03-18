Затонувший в Красном море британский сухогруз Rubymar, атакованный йеменскими хуситами, несет угрозу экологии региона из-за большого количества удобрений на борту.

В феврале текущего года Красное море стало ареной неожиданного инцидента, когда йеменские хуситы атаковали британский сухогруз Rubymar, после чего судно затонуло. На борту судна находилась крупная партия удобрений, состоящая из 41 тысячи тонн солей аммония, что сейчас вызывает серьезные опасения среди экологов.

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Помимо нефтяного пятна, уже образовавшегося на поверхности моря, главной проблемой является потенциальное растворение химикатов в морской воде, что может привести к масштабной экологической катастрофе. Ученые Института мирового океана Дальневосточного федерального университета выразили обеспокоенность по поводу возможного негативного влияния на коралловые рифы и морскую фауну Красного моря, которое известно своими уникальными подводными ландшафтами и является популярным местом для дайвинга.

Эксперты предупреждают о рисках, связанных с "аммиачным" и "нитратным" отравлением морских животных, а также возможности возникновения "красного прилива" - массового размножения токсичных микроводорослей, способных вызвать гибель морских обитателей.

Ситуация требует немедленных действий для предотвращения экологической катастрофы, включая мониторинг состояния воды и, если возможно, извлечение опасных веществ с дна моря.