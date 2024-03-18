STI Group, известный сборщик телевизоров, переехал из Калининграда в Подмосковье и планирует увеличить производство до 1 млн единиц в год, что может способствовать развитию рынка локальной электроники на фоне трудностей с международными платежами.

STI Group, российский сборщик популярных марок телевизоров, включая BBK, BQ, TCL и DEXP, переносит свои мощности из Калининграда в Воскресенск, Московской области. Переезд обусловлен логистическими сложностями. Теперь, обосновавшись ближе к основным потребителям, компания планирует значительно увеличить объем производства.

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В прошлом году STI Group выпустила 300 тыс. телевизоров. С новым производством в Подмосковье ожидается, что годовой объем производства превысит 1 млн единиц. Для расширения производства компания инвестировала более 150 млн рублей, что позволит удвоить количество сборочных линий.

В то время как некоторые российские компании возвращаются к прямым закупкам из Китая, возникают трудности с международными платежами из-за опасений китайских банков перед санкциями. Это создает дополнительные перспективы для развития локального производства в России, которое может получить поддержку за счет государственных льгот.