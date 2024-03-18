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Mirakl
"Аквариус" и Nemifist ускорят выпуск игровых компьютеров в России
Российские компании "Аквариус" и Nemifist начнут совместное производство игровых компьютеров, используя передовые технологии и увеличивая объемы производства, что отвечает растущему спросу на мощные игровые системы в России.

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В России начнется увеличенное производство мощных игровых компьютеров. Этим займутся компания "Аквариус" и производитель Nemifist. Они решили объединить усилия. "Аквариус" предоставит свои производственные мощности, а Nemifist внесет свои передовые технологии.

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В прошлом году россияне приобрели 6,47 млн компьютеров, и каждый пятый из них был игровым. Такие устройства сложнее в проектировании и дороже в изготовлении. Несмотря на это, они востребованы, особенно среди киберспортивных клубов. В России их более 2,7 тысячи, и они используют около 73 тысяч ПК для игр. Средний срок службы такого компьютера - до четырех лет.

"Аквариус" за все время создала около 2 млн компьютеров для различных сфер, а Nemifist выпускает около 100 уникальных игровых систем ежемесячно. Это партнерство позволит обеим компаниям расширить производство и предложить рынку больше качественных игровых компьютеров.

#новости
Источник: www1.ru
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