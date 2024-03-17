Серийная сборка современных багги «Ерофей» стартовала на модернизированной производственной площадке ООО «Сониктранс».

В Хабаровске на производственной базе ООО "Сониктранс" запущена серийная сборка уникальных багги "Ерофей", оснащенных приборами ночного видения и видеокамерами. Инновационное транспортное средство, оборудованное российскими двигателями, демонстрирует значительные улучшения в маневренности и надежности по сравнению с предшественниками.

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Проект получил старт благодаря льготному кредитованию в рамках статуса территории опережающего развития (ТОР), что позволило "Сониктранс" модернизировать производство и расширить мощности до выпуска 20 багги ежемесячно. Предложение по доработке багги, включая установку приборов ночного видения и видеокамер, исходило от мастера из Ванино, что еще больше повысило функциональность техники.

Михаил Дегтярёв, губернатор Хабаровского края, подчеркнул, что новые багги уже находят свое применение в рядах российских военнослужащих, а также сотрудников Росгвардии, что повышает обороноспособность региона. Помимо военного применения, "Сониктранс" планирует развернуть производство багги гражданского назначения и беспилотников, что делает предприятие перспективным многопрофильным инженерным центром.



