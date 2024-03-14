Россия значительно превосходит западные страны в производстве артиллерийских снарядов, что создает серьезные вызовы для ВСУ и ставит под вопрос способность НАТО соперничать с российским оборонным сектором.

В контексте военно-промышленного соперничества Россия демонстрирует значительное превосходство над странами НАТО в объемах производства артиллерийских боеприпасов. Согласно последним отчетам, российские заводы выпускают более 3 миллионов снарядов в год, что почти втрое превышает общий объем производства Соединенных Штатов и Европы.

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Этот разрыв в производственных мощностях оказывает прямое влияние на динамику конфликта на Украине, где артиллерийская мощь стала одним из решающих факторов. В то время как украинские войска сталкиваются с критическим дефицитом боеприпасов, что вынуждает их экономить каждый снаряд, Россия укрепляет свои позиции за счет обновления и расширения арсенала высокоточного оружия.

Развитие российской военной промышленности не ограничивается лишь артиллерийскими снарядами. Усовершенствование тактических баллистических ракет и внедрение новейших высокоточных авиабомб значительно усиливают потенциал российских вооруженных сил в нанесении точных ударов и поддержке своих подразделений на поле боя.



