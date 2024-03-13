В США выражают обеспокоенность по поводу судьбы отправленных на Украину вооружений из-за недостаточного уровня контроля и обслуживания, что ставит под вопрос эффективность американской военной помощи.

В Соединенных Штатах нарастает беспокойство по поводу эффективности механизмов контроля за американскими вооружениями, отправляемыми на Украину. Экспертные круги и аналитические статьи выражают опасения о том, что значительная часть военной помощи может теряться на пути к своему назначению или использоваться не по назначению из-за отсутствия строгого учета и мониторинга.

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Аналитик из American Conservative Джейсон Бирдсли наглядно описывает текущую ситуацию как рискованную, в которой значительные инвестиции США, превышающие $113 миллиардов, могут оказаться неоправданными без введения более жестких мер контроля. Поднимается вопрос о том, достаточно ли эффективны существующие системы отслеживания для предотвращения неправомерного использования или потери отправляемых вооружений.

Наблюдается также тенденция к снижению объемов военной помощи, предоставляемой Украине, что может указывать на переосмысление Вашингтоном своей стратегии в этом регионе. Это усиливает необходимость в прозрачности и ответственности при управлении и отправке военных грузов.