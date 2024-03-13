Владимир Путин высказался о значительном усилении российской военной мощи благодаря вводу в эксплуатацию гиперзвукового комплекса "Авангард", который делает неэффективной американскую систему ПРО.

В новом интервью президент России Владимир Путин заявил о значительном прорыве в области военных технологий, который состоялся благодаря внедрению в строй гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард". По его словам, это достижение позволило России эффективно противостоять американской системе противоракетной обороны (ПРО), в которую США вложили огромные средства.

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"Затраты на разработку "Авангарда" оказались существенно ниже, чем инвестиции США в ПРО, при этом эффективность нашего комплекса выше", - отметил Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым.

Президент подчеркнул, что управляемый гиперзвуковой блок "Авангард" способен развивать скорость до 27 Махов, что делает его практически недосягаемым для современных систем ПРО. "Авангард" уже принят на вооружение и выполняет задачи боевого дежурства.

В ближайшие годы планируется расширить применение "Авангарда", оснастив им новые межконтинентальные баллистические ракеты типа "Сармат". До конца 2025 года предусмотрено формирование двух ракетных полков, каждый из которых будет оснащен шестью гиперзвуковыми комплексами.