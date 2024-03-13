Президент России Владимир Путин остро отреагировал на идею присутствия американских войск на Украине, назвав это действие интервенцией и предупредив о возможных ответных мерах.

Владимир Путин выразил свою позицию по вопросу потенциального размещения американских войск на территории Украины, обозначив это как вмешательство. В предстоящем интервью с Дмитрием Киселевым российский лидер подчеркнул, что любое присутствие американских сил на украинской земле будет расцениваться как акт агрессии.

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Эти комментарии последовали за заявлениями Джейка Салливана, советника по национальной безопасности США, о том, что Вашингтон не планирует отправлять военные контингенты на Украину. Тема возможного развертывания войск обострилась после высказываний Эммануэля Макрона, президента Франции, хотя официальное подтверждение от НАТО отсутствовало.

В конце февраля Путин уже высказывал предупреждения о серьезных последствиях для стран Запада в случае размещения их войск на Украине, указывая на возможность ответных действий со стороны России.



