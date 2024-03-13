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Mirakl
В зоне СВО обнаружен трактор модифицированный зенитной пушкой АЗП-57
В зоне СВО был замечен трелевочный трактор ТДТ-55, модифицированный установкой на него зенитной пушки АЗП-57, что свидетельствует о нестандартных подходах к усилению огневой мощи в условиях военных действий.

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На передовой был замечен трелевочный трактор ТДТ-55, который получил неожиданное военное применение. Специалисты оснастили его 57-миллиметровой зенитной пушкой АЗП-57, тем самым превратив в мобильную огневую точку. Информация об этом инциденте появилась на Telegram-канале "Артиллерия", где и были опубликованы снимки модифицированной машины.

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Предназначенный изначально для работы в лесной отрасли, ТДТ-55 нашел свое новое применение в военное время, демонстрируя необычный подход к использованию техники. Согласно сообщениям, такое решение могло быть инициировано бойцами ЧВК "Вагнер" в целях усиления огневой мощи в специфических условиях боевых действий.

Эта модификация является ярким примером инженерного творчества и способности адаптироваться к меняющимся условиям на поле боя, используя доступные ресурсы для максимизации эффективности ведения боевых действий.

Министерство обороны ранее отмечало успехи в нейтрализации воздушных угроз, уничтожив значительное количество зенитных установок и радаров.

#новости
Источник: gazeta.ru
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