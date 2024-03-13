Завод «Барнаултрансмаш» сообщил о рекордном увеличении производства дизельных двигателей для БМП, достигнув роста почти в 1,5 раза за первые три месяца 2024 года

На предприятии «Барнаултрансмаш», которое является частью структуры холдинга «Высокоточные комплексы» под эгидой ГК «Ростех», отмечен значительный скачок в производстве дизельных двигателей, предназначенных для комплектации боевых машин пехоты. В течение первого квартала 2024 года объемы выпуска этих изделий выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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Этот успех стал возможен благодаря внедрению круглосуточного рабочего режима и активному обновлению технологической базы предприятия. «Барнаултрансмаш» обладает полным циклом производства - от заготовки до финальной сборки, что позволяет гарантировать высокое качество и надежность выпускаемой продукции без зависимости от внешних поставщиков.

Перед тем как двигатели отправятся к заказчику, они подвергаются тщательному тестированию и проходят приёмку со стороны военных представителей, что подтверждает их соответствие строгим требованиям и стандартам.

Завод активно участвует в государственном инвестиционном проекте, направленном на техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей. В рамках этой программы, реализуемой с 2023 по 2024 год при поддержке Минпромторга и ГК «Ростех», предприятие уже оснастило свои цеха более чем 160 современными станками, что существенно повысило уровень автоматизации и эффективность производственных процессов.