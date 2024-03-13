Роботизированная платформа Vетеран, разработанная НПО ЦВБП, скоро поступит в эксплуатацию в российские инженерные войска.

В арсенал российских инженерных войск скоро поступит новый помощник - роботизированная платформа Vетеран, разработанная специалистами НПО ЦВБП из Москвы и Белгорода. Платформа, основанная на модифицированной версии СЭМ-350, предназначена для выполнения различных задач, в том числе помощи саперам и эвакуации бойцов с поля боя.

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Vетеран оборудован улучшенным двигателем и расширенной несущей поверхностью, что значительно увеличивает его тяговые возможности и грузоподъемность. Это позволяет роботу эвакуировать раненых солдат и перевозить до трех бойцов в полной экипировке, обеспечивая быстрое и безопасное перемещение в зонах боевых действий.

Применение Vетерана в инженерных подразделениях облегчит расстановку минных заграждений и выполнение других задач, требующих высокой мобильности и надежности в сложных условиях. По информации от представителя НПО ЦВБП, начало серийного производства роботизированной платформы запланировано в ближайшее время с объемом производства до 50 единиц в месяц.