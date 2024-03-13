Российские ученые разработали маскировочное покрытие "Теплосфера", которое способно скрыть военную технику от детекции тепловизорами.

В России специалисты Центра НТИ "Цифровое материаловедение" создали инновационное теплоизоляционное покрытие "Теплосфера", предназначенное для эффективного маскирования военной техники от средств тепловизионного наблюдения. Эта разработка представляет собой уникальное сочетание полиуретана и микроскопических стеклянных сфер, благодаря которому достигается значительное снижение теплового следа объектов.

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Применение "Теплосферы" возможно на разнообразной бронетехнике, включая танки, бронеавтомобили и другие виды вооружений. Главное преимущество материала в том, что он не только минимизирует тепловое излучение, но и обеспечивает его эффективное рассеяние, делая технику малозаметной для датчиков тепловизоров.

Для обеспечения безопасности использования и предотвращения возгорания важно, что в состав мастики введены компоненты, препятствующие горению. Также стоит отметить, что материал требует периодического обновления из-за воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолет и влажность.

Важной задачей, стоящей перед разработчиками, является обеспечение отвода тепла от ключевых узлов техники, чтобы избежать их перегрева. Возможным решением может стать комбинирование "Теплосферы" с материалами, способными эффективно отводить тепло.