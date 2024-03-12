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Барнаултрансмаш наращивает мощности: новые двигатели для БМП укрепляют обороноспособность
"Барнаултрансмаш" значительно увеличил производство двигателей для боевых машин пехоты, обеспечив "Курганмашзаводу" возможность наращивать выпуск БМП-3 и БМП-2.

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Завод "Барнаултрансмаш" успешно передал заказчику очередную партию двигателей для боевых машин пехоты, подтверждает пресс-служба Ростеха. Это стало возможным благодаря усовершенствованию производственных мощностей и переходу на круглосуточный режим работы.

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За первые три месяца текущего года завод выпустил на 50% больше двигателей для БМП, чем за тот же период прошлого года. Это значительное увеличение производства помогло "Курганмашзаводу" ускорить выпуск новейших БМП-3 и модернизированных БМП-2 с боевым модулем "Бережок", востребованных для укрепления оборонных возможностей.

Помимо увеличения объемов производства, "Барнаултрансмаш" инвестировал в современное оборудование, что позволило еще больше повысить качество и надежность выпускаемых двигателей. Эти меры стали частью широкомасштабной программы технического перевооружения предприятия, начатой в начале 2024 года.


#новости #оборона
Источник: topwar.ru
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