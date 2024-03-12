Эпоха Компасов закрывается: КамАЗ завершает развитие своей знаковой линейки, выпустив последние модели "Компас-3" в этом году.

КамАЗ объявил о завершении разработки своей знаменитой линейки бескапотных грузовиков "Компас". В этом году с конвейера сойдут последние единицы финальной версии "Компас-3". Однако это не означает полный уход модели с рынка: производство ранее выпущенных модификаций продолжится, а также будет наращиваться их локализация.

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На церемонии, посвященной выпуску пятитысячного каркаса кабины "Компас", отметили, что внимание теперь сосредоточится на усилении производства ключевых компонентов, таких как рамы, детали каркаса и штамповки. Это станет возможным благодаря взаимодействию с другими заводами, входящими в структуру КамАЗ.

"Компасы" известны своей универсальностью и пользуются спросом у клиентов благодаря компактным размерам, маневренности и экономичности. Их шасси позволяет устанавливать разнообразное специальное оборудование, делая "Компасы" идеальными для городских и пригородных задач, а также для междугородних перевозок.



