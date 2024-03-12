Пакистан представил первый образец нового танка собственного производства Haider

В мире военной техники светит новая звезда – Пакистан. Страна представила свой амбициозный проект – танк "Haider". Созданный в тесном сотрудничестве с китайским гигантом NORINCO, этот боевой танк стал воплощением силы и стремления к самостоятельности в оборонном производстве.

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На базе китайского VT-4, "Haider" выходит на арену вооруженных сил с мощной гладкоствольной пушкой калибра 125 мм. Танк оснащен современной электроникой и вооружен двумя пулеметами, что делает его многоцелевой боевой машиной способной решать самые сложные задачи на поле боя.

Особое внимание уделено защите. "Haider" оборудован современными композитными материалами и динамической защитой, что обеспечивает высокий уровень защиты для экипажа. С мощным дизельным двигателем, достигающим 1200 лошадиных сил, танк легко развивает скорость до 70 км/ч, обеспечивая маневренность и оперативность в боевых условиях.

Но это еще не все. Система управления огнем с тепловизионным прицелом, лазерным дальномером и баллистическим вычислителем делает "Haider" еще более эффективным на поле боя.